Amazon Music Unlimited, la versione più completa del servizio di streaming musicale della compagnia di Jeff Bezos, torna al centro dell’attenzione con una nuova e interessante iniziativa promozionale.

I nuovi clienti possono attivarlo e provarlo in maniera completamente gratuita per ben 4 mesi. Andiamo a scoprire chi può approfittare di questa nuova promozione, a quali condizioni e come fare.

Amazon Music Unlimited gratis per 4 mesi

Amazon Music è il servizio di streaming musicale del gigante dello shopping online. Amazon Music Unlimited, che di base prevede una sottoscrizione mensile da 9,99 euro, con possibilità di scelta tra i piani Individuale, Family ed Echo, comprende oltre 60 milioni di brani, sempre senza pubblicità e con ascolto offline.

Non è la prima volta che Amazon lancia una promozione di questo tipo, la finalità ovviamente è quella di far conoscere tutti i vantaggi della versione più completa del proprio servizio a nuovi clienti, nella speranza che al termine del periodo di prova gratuita scelgano di sottoscrivere l’abbonamento a 9,99 euro al mese.

Come si evince dalla pagina ufficiale, la promozione, valida dal 21 giugno al 13 luglio 2022, consiste in 120 giorni di uso gratuito di Amazon Music Unlimited, c’è però una particolarità: non possono approfittarne tutti ma solo i nuovi clienti, per cui chi utilizza già il servizio è tagliato fuori.