Tutte le offerte WindTre di questo mese permettono di ottenere degli ottimi contenuti ma alcune si dimostrano particolarmente interessanti. I nuovi clienti, procedendo con l’attivazione dell’offerta WindTre Di Più FULL 5G, hanno la possibilità di ottenere 100 GB e uno smartphone Samsung gratis.

WindTre: offerta con 100 GB e un Samsung Galaxy A22 5G gratis!

I nuovi clienti WindTre possono ottenere l‘offerta Di Più FULL 5G con Easy Pay effettuando il trasferimento del numero dal precedente operatore o richiedendo l’attivazione di una nuova linea. In qualunque caso è previsto un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese, che sarà automaticamente addebitato dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto.

Ogni mese la tariffa include minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. L’offerta, inoltre, permette di sfruttare tutti i servizi utili senza affrontare costi aggiuntivi. Grazie al servizio Call center senza attesa, inoltre, è possibile ricevere assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

L’offerta WindTre permette di acquistare a rate uno smartphone. I nuovi clienti possono scegliere tra i vari dispositivi presenti in listino, alcuni dei quali non necessitano di alcun anticipo né di costi extra. Optando per un Samsung Galaxy A22 5G, infatti, non sarà richiesto alcun costo mensile ma sarà fondamentale andare incontro a una spesa iniziale di 29,99 euro, che sarà addebitata su carta di credito.

All’anticipo per il device WindTre aggiunge un costo di attivazione dell’offerta di 6,99 euro e un costo di 10,00 euro per la nuova SIM. L’attivazione potrà essere effettuata online, con ritiro della SIM e del dispositivo presso uno dei punti vendita o direttamente in negozio.