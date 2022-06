Gli episodi legati all’infedeltà del proprio partner si moltiplicano costantemente in rete. In particolar modo su WhatsApp si concentra la maggior parte dei tradimenti virtuali. Non c’è da sorprendersi, quindi, se in caso di prove certificate relative all’infedeltà del proprio lui o della propria lei, molti utenti si affidino proprio alla piattaforma di messaggistica istantanea.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Per scoprire eventuali tradimenti del partner, la maggior parte degli utenti sceglie il metodo della lettura dei messaggi su WhatsApp. Tale sistema ha certamente dei pregi, ma anche dei difetti. Al netto di un’analisi immediata dei messaggi, c’è da considerare che chi ha qualcosa da nascondere tenda a rimuovere ogni genere di contenuto sospetto su WhatsApp. Ciò garantisce quindi un’indagine certamente non completa.

Per questa ragione è utile sottolineare la presenza di secondo metodo che in alcuni casi può essere ben più fruttuoso per il pubblico. Questo secondo metodo si basa sulla piattaforma WhatsApp Web.

WhatsApp Web, come noto, è quella piattaforma che consente di effettuare una copia delle conversazioni dello smartphone a un pc. La sincronizzazione delle chat avviene direttamente attraverso il Impostazioni del servizio.

Grazie a WhatsApp Web per spiare il partner sarò quindi necessario avere il suo smartphone a portata di mano anche per pochi secondi ed un pc a propria disposizione. L’operazione di sincronizzazione e copia dei messaggi avverrà in pochissimi secondi. Con questo metodo inoltre sarà anche possibile leggere tutti i messaggi con il vantaggio dell’aggiornamento in tempo reale.