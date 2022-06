Sky lancia una serie di novità sul fronte commerciale per questa stagione estiva. Nonostante lo stop al campionato e alla stagione calcistica ed in attesa del mese di agosto con la ripresa delle competizioni, la piattaforma satellitare offre ai suoi clienti un ricco panorama di contenuti con in primis film e serie tv.

Sky, le grandi offerte smart per fine stagione

Da tempo Sky ha inaugurato una nuova politica commerciale, basata per la prima volta su prezzi da ribasso.

I clienti che decidono di attivare una promozione con la piattaforma satellitare possono, ad esempio, scegliere il ticket Calcio con un prezzo mai così vantaggioso. Il pacchetto per la prima volta ha un costo di soli 5 euro al mese per i nuovi abbonati. Per i vecchi abbonati, invece, c’è la possibilità di avere questo ticket anche a costo zero per tre mesi, in caso di attivazione del servizio Extra.

Grandi occasioni in casa Sky ci sono anche per il pacchetto Sport. Questo ticket che prevede anche le future partite della Champions League insieme ad altri eventi come la Formula 1, motomondiale e NBA avrà un prezzo di soli 16,90 euro al mese.

Le grandi occasioni dei listini smart in casa Sky per l’estate riguardano però i pacchetti di Cinema e Intrattenimento. Per quanto concerne il Cinema, gli abbonati potranno gustarsi film nazionali ed internazionali in esclusiva a soli 10,90 euro al mese. Le migliori serie tv e show d’intrattenimento di casa Sky saranno invece disponibili a soli 14,90 euro al mese. Ulteriore offerta per coloro che scelgono la pay tv è data dal decoder Sky Q completamente a costo zero.