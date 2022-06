Iliad ha previsto un’offerta commerciale a tutto tondo durante la stagione estiva. Rispetto allo scorso anno, in questo 2022 la novità principale per il provider francese è rappresentata senza dubbio dalla Fibra ottica.

Gli abbonati che decidono di attivare una promozione con il gestore francese avranno la possibilità di sottoscrivere la Iliad Box. Questa promozione prevede un prezzo pari a soli 23,90 euro al mese e prevede connessione internet senza limiti sino a 4 Gbps con la presenza di chiamate illimitate verso tutti, anche verso l’estero, senza scatti alla risposta.

Iliad, la promozione con 100 Giga e la Fibra ottica

Sul fronte della telefonia mobile, invece, la competitività di Iliad è assicurata grazie alla tariffa Flash 100. I clienti del gestore francese potranno sottoscrivere questa ricaricabile che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per navigare in rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che sono interessati a questa promozione dovranno aggiungere solo un piccolo extra pari a 10 euro, anche per il rilascio della SIM. Fondamentale anche la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono potranno anche ricevere un ulteriore vantaggio.

Una novità è inoltre prevista per gli utenti che decidono di sottoscrivere una delle ricaricabili di Iliad. Il gestore infatti per il suo pubblico fedele prevede uno sconto per la componente della Fibra ottica, per un prezzo totale mensile pari a 16,90 euro ogni trenta giorni.