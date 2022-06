Esselunga non delude le aspettative dei tantissimi consumatori interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale davvero intrigante, e ricchissima di contenuti da non perdere di vista.

Il volantino sorprende tutti con una serie di ottime riduzioni, finalmente lo Speciale Multimediale è tornato a fare capolino nel mercato, proponendo validissime alternative a coloro che da tempo speravano di spendere poco o niente sui vari acquisti effettuati. Per avvicinarsi alla campagna tramite l’e-commerce, ricordiamo essere necessario pagare le spese di spedizione, per la consegna a domicilio.

Esselunga: offerte e grandi sconti per tutti i gusti

Con Esselunga gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su alcuni ottimi prodotti, senza spendere cifre esagerate. Un esempio della possibilità di accedere ai top di gamma a prezzi ragionevoli, può essere chiaramente l’ottimo Apple iPhone 12, in vendita a soli 698 euro. Ricordiamo non essere più l’ultimo modello in commercio, ma comunque più che adeguato per il periodo storico.

Le alternative della campagna promozionale sono più che altro economiche, parliamo a tutti gli effetti di prodotti del calibro di Realme C35, Galaxy A52s, Galaxy A03, Nokia C20, Oppo A94, Xiaomi 11 Lite e altri ancora. Tutti questi prodotti sono commercializzati a non più di 300 euro, ma acquistabili sempre e soltanto nei punti vendita in Italia, non online sul sito ufficiale.

