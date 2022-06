Comet non finisce mai di stupire con il lancio di una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi da non credere, i prodotti sono molto economici, e possono davvero far risparmiare anche coloro che sono intenzionati a raggiungere cifre particolarmente elevate.

Per essere sicuri di spendere sempre meno con i vari acquisti effettuati, ricordiamo che è comunque necessario recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, oppure affidarsi direttamente all’online, il sito ufficiale dell’azienda che prevede la spedizione a costo azzerato per tutti gli acquisti del valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Se volete essere aggiornati in merito ai codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

Comet: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

Grazie al volantino Comet, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su alcuni top di gamma di casa Apple, pagandoli cifre inferiori rispetto ai listini del periodo. Due esempi molto interessanti sono legati a Apple iPhone 13 Pro, il cui prezzo finale di 1099 euro è più che adeguato per la fascia di appartenenza, per scendere poi verso l’economico, si fa per dire, Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a soli 789 euro.

Tutte le altre proposte sono legate al mondo Android, e vanno a toccare soluzioni del calibro di Redmi Note 10 Pro, Honor X7 e Honor X8, senza dimenticarsi di Galaxy S21 FE, il recentissimo top di gamma da soli 480 euro, oppure Redmi Note 10 in versione standard. Il risparmio è notevole, se volete scoprire da vicino tutta la campagna promozionale di Comet, potrete fare affidamento sul sito ufficiale.