Il servizio di pagamento Samsung Pay, come ben saprete, funziona anche su dispositivi non Samsung, a differenza di Apple Pay che richiede un Apple Watch o un iPhone.

Sfortunatamente sembra che molti utenti Samsung Pay stiano riscontrando problemi nell’utilizzo del servizio sui dispositivi di altri brand. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Pay ha problemi su altri dispositivi

Da quanto si apprende dai post pubblicati su Reddit e sui forum Samsung, gli utenti che stanno tentando di accedere ai propri account Samsung Pay su uno smartphone non Samsung vengono accolti con un messaggio di errore riportante che il loro ID non è valido.

Rende ancora più strano l’inconveniente il fatto che la maggior parte di questi utenti utilizzi smartwatch prodotti dall’azienda stessa, come ad esempio Samsung Galaxy Watch 4. A questo punto non è chiaro se si tratti di un bug o di una modifica apportata alla funzionalità, in quanto alcuni utenti affermano che Samsung ha aperto una richiesta di assistenza, mentre altri affermano che la società li ha informati che gli smartphone di altri produttori non supporteranno più Samsung Pay.

Inoltre la pagina di risoluzione dei problemi ufficiale riporta che l’unico requisito per utilizzare Samsung Pay su uno smartwatch associato a uno smartphone non Samsung è Android 6.0 o versioni successive. Se la funzionalità dovesse diventare esclusiva, gli utenti che hanno acquistato di proposito uno smartwatch Samsung per utilizzare Samsung Pay potrebbero trovarsi spiazzati. Non ci resta, a questo punto, che attendere un po’ di tempo per scoprire cosa sta succedendo.