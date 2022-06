Il colosso cinese Realme negli ultimi tempi si sta mettendo in evidenza grazie a diversi smartphone interessanti, sia nella fascia più economica che in quella più premium.

Proprio per questo motivo tra pochi giorni, il 22 giugno 2022, lancerà in India il nuovo dispositivo entry-level denominato Narzo 50i Prime. Scopriamo insieme le caratteristiche.

Realme Narzo 50i Prime: ecco le specifiche tecniche

Grazie all’informatore Steve Hemmerstoffer alias “onleaks”, possiamo saperne di più su prezzo, data di lancio, specifiche tecniche e colorazioni disponibili. Iniziando dal design, lo smartphone presenterà un’isola quadrata posteriore che ospiterà il sensore fotografico, il flash led ed il marchio “Narzo”. Il pannello posteriore, invece, sarà caratterizzato da strisce verticali. Il pannello anteriore ospiterà un display con cornici sottili superiori ed un notch a goccia con fotocamere anteriore.

Mentre il mento avrà delle cornici più spesse. Sul lato destro ci sarà spazio per il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione, mentre sulla sinistra spiccherà lo slot per la SIM. Per quanto riguarda le specifiche tecniche non è emerso granché, ad eccezione del sensore fotografico posteriore, che sarà singolo, e la batteria, che avrà una capacità di 5.000 mAh. Da queste poche informazioni, dunque, si potrebbe ipotizzare che Realme con questo dispositivo punta soprattutto sulla buona autonomia.

Sul debutto, invece, secondo le indiscrezioni il dispositivo verrà lanciato subito dopo il Realme C30. Difatti, verrà presentato il 22 giugno e sarà disponibile in due colori: nero e verde. Il prezzo di vendita, infine, potrebbe essere inferiore a 100 dollari. Stando all’informatore, questo smartphone dovrebbe essere quello più conveniente lanciato dall’azienda nel 2022. Per vedere le altre specifiche e se sarà disponibili in altri mercati al di fuori dell’India, occorrerà attendere i prossimi giorni.