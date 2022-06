Netflix deve risolvere una grana non da poco in questi mesi. La piattaforma streaming per la prima volta nella sua storia recente ha visto diminuire il suo numero di abbonati su scala mondiale.

La riduzione degli utenti ha fattori diversi. Certamente sulla questione influisce l’addio di Netflix alla Russia, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Da non sottovalutare però anche lo scenario occidentale con molti clienti che hanno deciso di abbandonare il servizio in seguito ad una ennesima tornata di aumenti sui costi.

Netflix aumenta i prezzi: queste le nuove tariffe

Le ultime rimodulazioni di Netflix hanno interessato, in base a quanto previsto dal gruppo commerciale, ben due dei tre attuali piani di visione.

Un primo cambiamento è quello che interessa il ticket Premium. I clienti che scelgono ora questo piano di visione si troveranno a pagare 18,99 euro. I servizi per gli abbonati comprendono sempre la visione dei contenuti con la tecnologia del 4K UHD ed anche la possibilità di condividere la visione su un massimo di quattro schermi in contemporanea.

Il secondo cambio interessa il ticket Standard. Il prezzo aggiornato di questo pacchetto è di 12,99 euro, con un aumento di un euro rispetto al precedente costo di 11,99 euro. I servizi contemplano sempre la visione di tutti i contenuti su un massimo di due dispositivi mobili ed il Full HD.

In linea con le prevedenti occasioni, anche in questa circostanza gli aumenti sui costi proposti da Netflix guardano sia ai vecchi clienti sia ai nuovi abbonati che attivano ex novo un profilo sulla piattaforma.