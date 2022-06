Le nuove offerte del volantino Esselunga sono davvero incredibili, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale perfettamente sensata, e pensata per soddisfare sopratutto coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Tutti gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, possono essere completati nei vari negozi fisici, ma non sul sito ufficiale. I prodotti sono distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche nella variante no brand, che prevede difatti la possibilità di ricevere aggiornamenti molto più tempestivi.

Se volete essere aggiornati in merito alle offerte Amazon, e ricevere gratis i nuovissimi codici sconto, correte ad iscrivervi subito a questo canale Telegram ufficiale.

Esselunga: le nuove offerte e tutti gli sconti

Gli sconti del volantino di Esselunga sono davvero molto interessanti, proprio perché riescono a spaziare tra un numero sempre più elevato di proposte economiche, anche ad esempio smartphone di fascia più o meno alta, come potrebbe essere l’Apple iPhone 12, il cui prezzo finale non va oltre i 698 euro.

Le alternative della campagna promozionale sono decisamente più economiche, e riguardano prevalentemente il mondo Android. In particolare, segnaliamo la possibilità di acquistare Nokia C20, Galaxy A03, Galaxy A52s, Oppo A94, Realme C35 o anche Xiaomi 11 Lite. Tutti questi prodotti possono essere acquistati con un esborso finale non superiore ai 300 euro, in modo da essere sicuri di risparmiare, godendo ugualmente di discrete prestazioni generali. Per approfondire la conoscenza del volantino appena raccontato, correte subito sul sito ufficiale di Esselunga, che trovate a questo link.