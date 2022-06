Coop e Ipercoop avvicinano sempre più utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, grazie al lancio di una campagna promozionale che riesce ad avvicinare moltissimo l’acquisto di prodotti di alto livello, senza richiedere limitazioni o esborsi superiori alle aspettative.

Il volantino risulta infatti essere disponibile in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, o comunque sul sito ufficiale, offrendo al cliente la possibilità di fruire delle medesime occasioni recandosi personalmente in un qualsiasi punto vendita. I prodotti sono distribuiti alle normali e classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi ed anche variante no brand per la sola telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti da non perdere

Uno degli smartphone più cercati del momento, pare essere l’eccellente Apple iPhone 13, oggi proposto da Coop e Ipercoop al prezzo finale di 839 euro, nella sua variante che prevede 128GB di memoria interna. La cifra richiesta da parte dell’azienda pare essere abbastanza elevata, avvicinandosi pericolosamente al listino, sebbene comunque possa essere ritenuto il giusto compromesso per cercare di raggiungerlo, senza spendere troppo.

Gli utenti che invece vorranno mettere le mani su uno smartphone Android, potranno decidere di acquistare uno a scelta tra Realme C25Y o TCL 20Y, disponibili entrambi a non più di 200 euro, e con alle spalle schede tecniche di tutto rispetto su cui è possibile pensare di fare affidamento. Il volantino è questo e molto altro ancora, se volete conoscerlo da vicino non dovete fare altro che collegarvi al sito uffiicale.