Comet non finisce mai di stupire, anche in questi giorni di metà Giugno è stata in grado di presentare al pubblico una campagna promozionale veramente ricchissima di contenuti, e di prezzi sempre più economici su cui è possibile fare affidamento.

Il volantino riparte da dove ci eravamo fermati in passato, ovvero dalla possibilità di accedere agli sconti a prescindere dalla provenienza territoriale, o comunque dall’area di appartenenza. Gli utenti possono decidere di acquistare i prodotti a prescindere dalla volontà di recarsi in negozio o sul sito ufficiale, ricordando infatti che tutti coloro che sceglieranno di affidarsi all’e-commerce, potrebbero essere costretti a pagare le spese di spedizione, a meno che non spendano più di 49 euro.

Comet: le offerte e tutti gli sconti del momento

La Summer Black Friday di Comet, rappresenta indubbiamente una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, proprio perché è in grado di convincere gli utenti a spendere poco o niente su ogni prodotto, anche avvicinandosi alla fascia alta della telefonia mobile. Un focus importante è stato posto sul brand Apple, è infatti possibile pensare di mettere le mani su Apple iPhone 13 Pro, pagandolo 1099 euro, oppure il buon iPhone 13, disponibile nel periodo a soli 789 euro.

Le alternative del volantino sono infinite, e toccano anche il sistema operativo Android, con Galaxy S21 FE, disponibile a soli 480 euro, per scendere poi verso prodotti ancora più economici, quali potrebbero essere Redmi Note 10 Pro, Honor X7 e Honor X8, passando anche per il bellissimo (e poco costoso) Redmi Note 10.