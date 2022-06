Carrefour attiva una campagna promozionale assolutamente ricca di contenuti e veramente molto interessante, con la quale riuscire ad avvicinare un numero sempre crescente di consumatori, con prezzi alla portata di tutti.

Il volantino rispecchia alla perfezione quanto siamo solitamente abituati a vedere, in termini sopratutto di disponibilità sul territorio. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati in negozio, ma non online sfruttando l’e-commerce nazionale. I prezzi sono bassi, e comprendono le normali condizioni di vendita, quindi no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Carrefour: le offerte e tutti gli sconti da non perdere assolutamente

La campagna promozionale di Carrefour è veramente ricca di contenuti, i prodotti in promozione sono innumerevoli, ma per quanto riguarda la telefonia mobile, o di piccole dimensioni, l’unica scelta ricade su uno smartwatch decisamente economico. Il suo nome è MC Plus, viene commercializzato a soli 17,90 euro, ed è ugualmente in grado di presentare specifiche tecniche di tutto rispetto.

Il prodotto presenta un display a colori completamente touchscreen, sensore per il battito cardiaco che permette di misurare la percentuale di ossigeno nel sangue, senza comunque dimenticarsi delle più classiche misurazioni: passi, distanza percorsa, calorie bruciate e sonno. Questi viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, che prevedono garanzia legale della durata di 24 mesi, in modo da essere sicuri di poter ricevere riparazioni o sostituzione gratuite, nel caso in cui dovessero emergere difetti di fabbrica di alcun tipo.