Una novità positiva attende gli utenti di WhatsApp in queste settimane. La piattaforma di messaggistica istantanea non rinuncia al lancio di nuovi upgrade con la possibilità per gli iscritti di accedere ad una serie di funzioni aggiuntive. Dopo note vocali e reaction, la novità per queste settimane di inizio estate è quella relativa alle videochiamate.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

L’obiettivo dichiarato di WhatsApp è quello di garantire agli utenti i migliori servizi per le videochiamate, equiparando le funzioni già a disposizione con le altre piazze virtuali di messaggistica.

Il prossimo upgrade di WhatsApp, in tal senso, aumenta il numero dei possibili partecipanti ad una conversazione audio e video. Gli utenti avranno la possibilità di comunicare con sino a 32 persone in contemporanea.

Questo progetto di WhatsApp si è radicato nel tempo e nasce da lontano. Con l’avanzata di piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet negli ultimi mesi, la chat più popolare al mondo ha scoperto nuove rivali. Durante la pandemia, come noto, ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet si sono affermate nel campo delle riunioni online, con particolare attenzione per lo smart working e per la didattica a distanza.

Il roll out di quest’aggiornamento dovrebbe essere completato nel giro di poche settimane sia su iPhone che su smartphone Android. In seguito a tale upgrade, inoltre, gli sviluppatori di WhatsApp guardano oltre con prospettive per il futuro a breve termine. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete.