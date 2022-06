Unieuro sa come invogliare i consumatori ad acquistare nuovi incredibili prodotti di tecnologia, e non solo, in questi giorni ha difatti presentato la migliore campagna promozionale dell’ultimo periodo, con prezzi assolutamente molto bassi.

Il volantino che potete trovare elencato nel nostro articolo, risulta essere disponibile in esclusiva nei negozi fisici e direttamente online sul sito ufficiale, in questo modo si ha la certezza di poter scoprire, e conoscere da vicino, quali sono i prezzi più bassi del normale. Gli acquisti effettivamente completati online sul sito ufficiale, prevedono comunque la spedizione gratis presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro.

Unieuro: che occasioni e che sconti assurdi

Con la campagna promozionale di Unieuro gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere sempre meno del previsto, ma sopratutto di ricevere gratis un regalo pressoché unico; in questi giorni tutti possono avere la fat bike, del valore commerciale di 279 euro, a titolo completamente gratuito, solo con l’acquisto di uno dei prodotti effettivamente contrassegnati.

Non mancano ovviamente anche soluzioni che si allontanano dalla ricezione dell’omaggio, sono disponibili tantissimi smartphone di fascia alta, come Xiaomi 11T Pro, disponibile a 629 euro, Galaxy S22 proposto a 799 euro, e Oppo Find X5, il cui prezzo finale resta sui 999 euro.

Per i dettagli dell’ottimo volantino, consigliamo di collegarsi immediatamente al sito ufficiale, in modo da ricevere tutti gli sconti ed i prezzi più interessanti del momento.