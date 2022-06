TIM lancia una nuova fase della sua strategia commerciale nel corso dell’estate. Il provider italiano vuole essere alternativo rispetto a Iliad e agli altri operatori low cost in queste settimane. Le migliori tariffe presentano un pacchetto di consumi all inclusive con costi da ribasso.

TIM, due offerte low cost per l’inizio dell’estate

L’occasione più vantaggiosa per i clienti di TIM nel corso di queste settimane è la Gold Pro. I clienti avranno accesso ad un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque senza limiti con la presenza di 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro.

Oltre alla Gold Pro, gli abbonati di Iliad potranno altresì accedere alla Steel Pro. Questa promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà di 6,99 euro.