Tantissimi utenti chiedono quotidianamente se è possibile andare in giro con una targa modificata da noi stessi e se questo comporta che sia un vero e proprio reato o un illecito amministrativo.

Sulla vicenda non è mai stata fatta molta chiarezza, quello che vi possiamo anticipare però è che la targa è utile unicamente come certificazione amministrativa, quindi non valida come atto pubblico. Girare con una targa modificata o contraffatta è reato? Scopriamolo.

Targa auto contraffatta: ecco cosa dice la legge

In base a quanto detto prima, l’obiettivo della targa è quello di attestare che il veicolo sia regolarmente immatricolato. Sulle targhe, purtroppo, c’è ancora troppa confusione dal punto di vista legale.

La Suprema Corte di Cassazione, però, è intervenuta varie volte a fare chiarezza, soprattutto in un evento accaduto pochi mesi fa. Quest’ultima, stabilì che chiunque falsifichi la propria targa commette un reato vero e proprio di falsità materiale.

In più, oltre ad una procedura penale, andremo anche incontro a delle multe parecchio salate, le quali vanno dai 2.046 euro agli 8.186. Ovviamente, il discorso cambia se non siamo stati noi a camuffarla.

Contraffazione con nastro adesivo, reato potenzialmente grave