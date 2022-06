Smartphone radioattivi: ciò che è emerso da questa ricerca ti sconvolgerà

Una famosa ricerca dell’Uc Berkeley ha scoperto che utilizzare lo smartphone 17 minuti al giorno per dieci anni, aumenta il rischio di tumore al cervello del 60%. Il direttore del Center for Family and Community Health Joel Moskowitz ha dichiarato: «L’uso del cellulare evidenzia una serie di problemi di salute pubblica e purtroppo ha ricevuto poca attenzione nella comunità scientifica». Ma per fortuna gli studiosi hanno deciso di fare un focus sugli smartphone radioattivi.

Smartphone radioattivi: l’elenco dei più pericolosi

Il Berkeley Public Health ha aggiunto: «Moskowitz ha sottolineato che questi studi sono stati controversi perché si tratta di un argomento politico molto delicato con significative ramificazioni economiche per un’industria potente», ed in effetti la FDA, la Food & Drug Administration, precisa che «Ad oggi, non ci sono prove scientifiche coerenti o credibili di problemi di salute causati dall’esposizione all’energia a radiofrequenza emessa dai telefoni cellulari». Nell’incertezza vi elenchiamo gli smartphone radioattivi più pericolosi.

I modelli più recenti

1) Xiaomi Mi A1 (1,75 watt/kg)

2) OnePlus 5T (1,68 watt/kg)

3) Huawei Mate 9 (1,64 watt/kg)

4) ” P9 Plus (1,48 watt/kg)

5) ” GX8 (1,44 watt/kg)

6) ” P9 (1,43 watt/kg)

7) ” Nova Plus (1,41 watt/kg)

8) OnePlus 5 (1,39 watt/kg)

9) Huawei P9 Lite (1,38 watt/kg)

10) iPhone 7 (1,38 watt/kg)

11) Sony Xperia XZ1 Compact (1,36 watt/kg)

12) OnePlus 6 (1,33 watt/kg)

13) iPhone 8 (1,32 watt/kg)

14) Xiaomi Redmi Note 5 (1,29 watt/kg)

15) Zte Axon 7 mini (1,29 watt/kg)

I modelli più datati

Huawei Mate 8 (1,94 watt/kg)

2) Huawei Mate S (1,94 watt/kg)

3) HTC One Max (1,86 watt/kg)

4) Archos 50 Platinum 4G (1,82 watt/kg)

5) HTC One mini 2 (1,8 watt/kg)

6) Gigaset Me Pro (1,8 watt/kg)

7) ” Me Pure (1,75 watt/kg)

8) iPhone 3Gs (1,75 watt/kg)

9) Huawei P8 (1,74 watt/kg)

10) Blackberry Z10 (1,73 watt/kg)

11) Honor 7 (1,72 watt/kg)

12)Lg E430 (1,72 watt/kg)

13) Lg GS101 (1,71 watt/kg)

14) Huawei Nexus 6P (1,69 watt/kg)

15) ” P9 (1,69 watt/kg)

16) Samsung Galaxy Pocket Neo (1,69 watt/kg)

17) Huawei GX8 (1,68 watt/kg)

18) ” G8 (1,65 watt/kg)

19) Lg E400 (1,64 watt/kg)

20) ” GB102 (1,64 watt/kg)