Le offerte rivolte ai nuovi clienti WindTre continuano ad essere numerose e adeguate alle esigenze di ognuno. I clienti che necessitano di quantità abbondanti di Giga di traffico dati hanno infatti la possibilità di optare per una delle offerte del pacchetto “Di Più”.

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G non si limita a garantire delle ottime soglie di minuti, SMS e Giga. Infatti, permette di ricevere anche uno smartphone 5G a costo zero.

Passa a WindTre: ecco l’offerta che regala uno smartphone Samsung a 0€!

Attivando l’offerta WindTre Di Più FULL 5G i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere ogni mese una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’Estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo da affrontare per il rinnovo sarà di 14,99 euro al mese.

La spesa mensile include tutti i servizi utili, ma non solo. WindTre permette di abbinare alla tariffa anche uno smartphone da acquistare a rate. Optando per uno smartphone Samsung Galaxy A22 5G non sarà necessario affrontare alcuna spesa aggiuntiva al costo di rinnovo né sarà richiesto un anticipo al momento dell’acquisto del dispositivo.

I nuovi clienti dovranno sostenere soltanto la spesa richiesta per il rinnovo della tariffa, che dovrà essere saldata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Il gestore assicura l‘inesistenza di costi extra tramite il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, che saranno disattivati al momento dell’attivazione della tariffa. Quest’ultima potrà essere attivata online, tramite il sito ufficiale del gestore.