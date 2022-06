MediaWorld si ritrova a distruggere letteralmente Unieuro con il lancio di una campagna promozionale veramente intrisa di sconti molto speciali, e di prezzi sempre più bassi su cui gli utenti si ritrovano a poter fare affidamento, nell’ottica di spendere meno del previsto.

Gli acquisti restano perfettamente sulle medesime lunghezze d’onda delle soluzioni precedenti, ovvero sono effettuabili recandosi in ogni negozio in Italia, con possibilità di affidarsi al sito ufficiale per avere la certezza di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo.

MediaWorld: che offerte assurde, ecco tutti i migliori prezzi

Occasioni davvero molto interessanti vi attendono da Mediaworld, il suo volantino permette di approfittare di un numero crescente di offerte molto speciali, con prezzi sempre più bassi su cui poter fare affidamento. I modelli più costosi disponibili da Mediaworld, partono prima di tutto dall’Apple iPhone 13, un top di gamma a tutto tondo, il cui prezzo finale di 929 euro, risulta essere di poco inferiore al listino originario.

La scelta può ricadere poi su uno tra Apple iPhone 11, disponibile a 529 euro, oppure Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo di 599 euro rappresenta l’ottimo punto di partenza per risparmiare, godendo ugualmente di prestazioni all’avanguardia. Naturalmente il medesimo volantino di casa MediaWorld spazia anche su modelli decisamente più economici, o legati a categorie merceologiche differenti; il consiglio che vi possiamo dare è di approfittare sin da subito delle riduzioni, collegandovi qui.