Iliad non si ferma nel campo della telefonia mobile in questa stagione estiva. Il provider francese vuole mettere a disposizione di tutti gli utenti una serie di importanti promozioni per la telefonia mobile, dopo l’arrivo dell’offerta per la Fibra ottica.

L’attuale migliore promozione di Iliad è la Flash 100. I clienti che optano per questa ricaricabile riceveranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione internet anche con le velocità del 5G.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Flash 100 è solo una delle grandi proposte di Iliad sul fronte della telefonia mobile. I clienti, infatti, avranno altre due occasioni nella Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 da tempo rappresenta una certezza nei listini di Iliad. Questa tariffa del gestore francese prevede un costo di 7,99 euro al mese con un ticket previsto in chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 80 Giga per la connessione di rete. Disponibili anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero, oltre agli 80 Giga per la navigazione standard.

La seconda promozione da non perdere per i clienti di Iliad è la Giga 40. La tariffa in questo caso prevede un prezzo di 6,99 euro ogni mese. Gli utenti che scelgono tale tariffa riceveranno chiamate infinite verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 40 Giga per internet.