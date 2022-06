Un volantino davvero incredibile vi attende in questi giorni da Esselunga, la nuovissima campagna promozionale propone al pubblico italiano la perfetta occasione per accedere agli sconti più interessanti ed in voga del momento, senza spendere poi così tanto.

Dopo settimane di offerte tech dal retrogusto agrodolce, finalmente arriva sul mercato il tanto richiesto Speciale Multimediale, la perfetta occasione per mettere mano al portafoglio acquistando alcune delle migliori proposte del periodo, con una buonissima varietà di scelta. I prezzi, come sempre quando parliamo di Esselunga, sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici, non online sul sito.

Esselunga: questi sono gli sconti più pazzi

Con il volantino Esselunga gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, tutti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale veramente ricca di occasioni tra cui poter scegliere, a prescindere dalla categoria merceologica. In particolare, segnaliamo un top di gamma da non perdere assolutamente di vista, è l’Apple iPhone 12, il cui prezzo finale di soli 698 euro, rappresenta il perfetto punto di partenza su cui fare affidamento per risparmiare, godendo di ottime prestazioni generali.

Volendo invece cercare di spendere non più di 300 euro, la scelta potrebbe ricadere su uno a scelta tra Oppo A94, Xiaomi 11 Lite, Galaxy A03, Nokia C20, Galaxy A52s, Realme C35 e similari. Se volete essere aggiornati in merito alle offerte del volantino Esselunga, non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito, raggiungibile tramite questo link.