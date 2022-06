Comet asseconda le richieste dei tantissimi consumatori in Italia, con il lancio di una campagna promozionale che sembra gridare vendetta, al suo interno si trovano innumerevoli occasioni per risparmiare al massimo, riuscendo difatti a spendere sempre meno del previsto.

Il volantino risulta essere alla portata di tutti i consumatori sul territorio nazionale, i prodotti possono tranquillamente essere acquistati in negozio o online, senza differenze o vincoli particolari da segnalare. Coloro che sceglieranno di affidarsi all’e-commerce, devono comunque ricordarsi che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi gratuita solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Comet: le occasioni e tutti gli sconti

Gli sconti del volantino Comet vi lasceranno davvero a bocca aperta, anche nel caso in cui vogliate acquistare un prodotto di casa Apple, quale potrebbe essere iPhone 13 Pro, disponibile a soli 1099 euro, passando per iPhone 13, il cui prezzo finale non va comunque oltre i 789 euro.

Le nuove offerte vanno poi a toccare gli smartphone di ultima generazione con sistema operativo Android, ecco quindi che sarà possibile pensare di acquistare Galaxy S21 FE, disponibile alla modica cifra di 480 euro, senza dimenticarsi dei vari Redmi Note 10 Pro, Honor X7 e Honor X8, Redmi 9C, Oppo A94 o anche Redmi Note 10.

Per acquistare, lo ricordiamo, sarà necessario collegarsi al sito ufficiale di Comet, oppure recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita sparsi per l’intero territorio nazionale, i prezzi sono bassi in ogni caso.