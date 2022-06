I pericoli che si corrono su WhatsApp sono sempre numerosi. Nonostante la maggior parte degli individui tenda a legare i rischi della chat con le conversazioni per la messaggistica istantanea, in alcune circostanze anche elementi aggiuntivi come la foto profilo possono portare a problemi non indifferenti.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi per gli utenti

Da tempo gli hacker hanno elaborato una serie di strategie per mettere in atto i loro tentativi di inganno a danno del pubblico. Queste strategie si basano sulle regole, certamente permissive della piattaforma di messaggistica istantanea.

A differenza di altre piattaforme di messaggistica istantanea, gli utenti che sono iscritti su WhatsApp hanno la possibilità di accedere a schermo intero alla visione delle immagini di eventuali sconosciuti. Da qui anche la possibilità di effettuare una serie di screenshot.

Proprio con la visualizzazione delle immagini profilo di utenti random, gli hacker della rete in queste ultime settimane hanno messo in atto numerosi episodi di furti d’identità e si sono impegnati anche nella creazione di numerosi profili fake. I dati indicano che la proliferazione di profili fasulli su WhatsApp è più alta che mai.

Coloro che intendono difendere la loro privacy, pertanto, devono optare per la cancellazione dell’immagine. Come alternativa, gli utenti, grazie alle opzioni del menù Impostazioni, hanno anche la possibilità di condividere le immagini del profilo con i soli contatti nella rubrica dello smartphone. Questo sistema rappresenta una sorta di mediazione per chi intende difendere la propria sicurezza senza rinunciare alla foto di copertina.