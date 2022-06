Vodafone: nuove Special con 100GB disponibili ma solo per alcuni fortunati

Vodafone interviene e batte tutti con le sue nuove offerte, ma sappiate che non tutti potranno riceverle. Si tratta infatti di un’operazione utile per favorire il rientro di tantissimi utenti, i quali dunque saranno contattati mediante il proprio numero di telefono. Bisognerà quindi essere fortunati per ricevere una di queste quattro offerte.

Vodafone: con queste nuove promozioni avrete il massimo da parte dell’azienda

Special Minuti 50 Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 50 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Kena, BT ENIA Mobile, Bladna mobile

Special Giga con 70GB prova Vodafone

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile 5,99 euro e dal secondo rinnovo 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Iliad, Lyca e vari MVNO

Special 100 Digital Edition prova Vodafone