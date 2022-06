Un volantino Unieuro davvero interessante vi aspetta in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli utenti hanno a tutti gli effetti la possibilità di scoprire quali sono i prezzi più bassi della singola giornata, con un risparmio assicurato sui vari acquisti effettuati.

Spendere poco è possibile, sopratutto grazie alla presenza degli sconti praticamente ovunque in Italia, senza differenze o limiti territoriali, a cui si aggiunge anche il sito ufficiale, con possibilità di ricevere gratis la merce direttamente presso il proprio domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse essere immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: quali sono gli sconti da non perdere di vista

Con Unieuro gli utenti possono davvero pensare di avere un regalo incredibile su ogni singolo acquisto effettuato; in questi giorni di metà Giugno, tutti coloro che sceglieranno uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, potranno avere gratis la fat bike, il cui valore commerciale di listino è di 279 euro (aggiungendo 80 euro al carrello si avrà invece il monopattino elettrico).

Gli smartphone in promozione sono assolutamente innumerevoli, partono dagli attuali top di gamma, come Oppo Find X5 disponibile al prezzo di 999 euro, per scendere poi verso Galaxy S22 a galaxy Z Flip3, in vendita a 799 euro, senza dimenticarsi dell’ottimo Xiaomi 11T Pro, il cui prezzo finale non va oltre i 629 euro.

Coloro che invece non vorranno spendere cifre così elevate, potranno decidere di fare affidamento su Redmi Note 11 Pro, Galaxy A22 o anche Motorola Edge 30, in vendita a prezzi che non vanno oltre i 300 euro.