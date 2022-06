Nonostante sia già disponibile la nuova famiglia di smartphone Reno 8, il produttore cinese Oppo ha deciso di svelare un altro smartphone della serie Reno 7. In particolare, stiamo parlando del nuovo Oppo Reno 7 A e per il momento è disponibile all’acquisto soltanto in Giappone.

Oppo ufficializza il nuovo medio di gamma Oppo Reno 7 A con display AMOLED

Oppo ha ufficializzato un nuovo smartphone per il mercato giapponese. Si tratta del nuovo medio di gamma Oppo Reno 7 A. Quest’ultimo, infatti, è alimentata dal soc Snapdragon 695, un soc con processo produttivo a 6 nm e in grado di supportare le reti di quinta generazione. Ad affiancarlo è poi presente la GPU Adreno 619 con tagli di memoria da 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno di tipo UFS 2.2.

Dal punto di vista estetico, troviamo un look in linea con gli ultimi dispositivi a marchio Oppo. Linee della backcover squadrate, un modulo fotografico posteriore con tre sensori fotografici e un display con un piccolo foro laterale.

Nello specifico, il display è un pannello SuperAMOLED con una diagonale da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e con integrato al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco. Sono poi presenti il Wi-Fi ac, il jack audio, il chip NFC, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e anche la certificazione IP68.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo mid-range Oppo Reno 7 A è disponibile per il mercato giapponese ad un prezzo al cambio di circa 323 euro.