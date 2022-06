A chi stuzzica l’idea di partecipare a un reality show ispirato a Squid Game? la domanda potrebbe non ricevere alcuna risposta positiva, almeno dagli utenti che hanno visto la serie.

L’idea della piattaforma Netflix è proprio quella di creare un reality show ispirato alla serie TV, fortunatamente nessuno dei probabili concorrenti rischierà di perdere la vita!. Ecco tutti i dettagli.

Netflix e lo show ispirato a Squid Game

La curiosa notizia si è diffusa a pochi giorni di distanza dall’annuncio ufficiale del rinnovo della seconda stagione di Squid Game e si può probabilmente spiegare in due modi. Da una parte Netflix intende sicuramente sfruttare il più possibile il grande potenziale della serie tv coreana, dall’altra probabilmente l’azienda spera in questo modo di recuperare terreno dopo il significativo calo del numero di abbonati.

Non è noto che tipo di prove e giochi verranno proposti nel reality show di Netflix, ma sicuramente ci saranno dei richiami alla serie. I partecipanti saranno infatti sempre 456 e ci sarà un premio in denaro pari a oltre 4 milioni di euro: una ricompensa eccezionalmente alta per un reality show! Il reality show sarà composto da dieci episodi e nella competizione, che Netflix ha definito “esperimento sociale”, conteranno alleanze, personalità e strategie.

Come i giocatori di Squid Game venivano scelti casualmente, così anche i concorrenti del reality show a quanto pare non potranno candidarsi spontaneamente, ma verranno selezionati dagli addetti ai lavori con modalità non del tutto note. Tenendo però conto che le riprese di svolgeranno fra circa sei mesi, è probabile che il reality show uscirà su Netflix nel corso del 2023. Vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi mesi.