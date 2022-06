Iliad, c'è un regalo con la promo da 120 Giga con il 5G gratis

Iliad per il proseguo della stagione primaverile e per il mese di maggio riporta in auge una sua grande tariffa, la Giga 120. Gli abbonati che decidono di passare con il provider francese avranno la possibilità di attivare questa vantaggiosa tariffa con prezzi da ribasso e consumi quasi no limits.

Iliad, nuovi regali con la tariffa migliore di sempre

Gli utenti che decidono di attivare la Giga 120 avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un pacchetto con 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione sarà di soli 9,99 euro ogni mese. I clienti dovranno altresì aggiungere anche un costo una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione.

Gli abbonati che attivano un’offerta con Iliad, ed in particolare la Giga 120, avranno anche una serie di vantaggi aggiuntivi. Ad esempio, i clienti potranno beneficiare della tecnologia 5G. Il provider ha previsto per le reti internet di nuova generazione un costo zero.

La strategia commerciale si conferma quindi radicalmente opposta rispetto a quella di altri gestori come TIM e Vodafone. A differenza degli altri provider, infatti, Iliad non chiede alcun genere di costo per la tecnologia internet.

Stante le cose, le reti 5G promosse da Iliad sono già presenti in 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno e per i mesi a venire è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.