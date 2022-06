Sconti letteralmente da pazzi per tutti gli utenti da Expert, la nuova campagna promozionale spinge i consumatori a risparmiare decisamente più del previsto, data la possibilità di accedere ad una lunghissima serie di riduzioni, applicate sui migliori smartphone, e non solo.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi del resto, possono essere completati recandosi praticamente ovunque in Italia, con accessibilità anche garantita tramite il sito ufficiale dell’azienda. L’unico appunto da fare riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sono da aggiungere alla cifra che vedete direttamente a schermo.

Expert: quante occasioni e che prezzi assurdi

Un volantino dalle mille occasioni attende gli utenti nei vari negozi sul territorio nazionale, e non solo. Gli smartphone effettivamente in promozione sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro, con picchi verso la fascia alta della telefonia mobile. Più precisamente il migliore in circolazione è senza dubbio l’Apple iPhone 13 Pro Max, un top di gamma a tutti gli effetti, il cui costo si aggira attorno ai 1349 euro.

Volendo invece puntare dritti verso il sistema operativo Android, potremo comunque pensare di acquistare un buonissimo Galaxy S21 FE, il cui prezzo è di 499 euro, ed è perfettamente in linea con le aspettative dell’utente, per finire con il foldable più richiesto degli ultimi mesi, il Galaxy Z Flip3, disponibile a 449 euro.

Tutti gli sconti sono raccolti per comodità direttamente sul sito ufficiale di expert.