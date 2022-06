Esselunga si prende gioco di Unieuro e di tutte le realtà del territorio nazionale, con una campagna promozionale dall’elevato interesse commerciale, e comunque in grado di spingere la maggior parte di noi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Il risparmio raggiunge i massimi livelli in ogni negozio in Italia, con acquisti effettuabili praticamente ovunque, ma non sul sito ufficiale. E’ bene ricordare, infatti, che gli acquisti potranno essere completati recandosi personalmente nel punto vendita, fruendo della solita garanzia di 24 mesi e dalla rateizzazione senza interessi, nel caso in cui la spesa dovesse avere un valore superiore ai 199 euro.

Esselunga shock: scoperti i nuovi sconti mai visti prima d’ora

La campagna promozionale di Esselunga rappresenta uno dei punti più forti a cui affidarsi per cercare di spendere sempre meno, anche senza dover variare nell’acquisto dei prodotti di ultima generazione. Gli sconti del volantino sono davvero pazzeschi, poichè a tutti gli effetti risultano essere disponibili anche prodotti di alto livello, al giusto prezzo finale, come ad esempio Apple iPhone 12, in vendita a soli 698 euro, per citare un chiaro esempio.

Le alternative legate al mondo Android sono altrettanto interessanti, poiché al giorno d’oggi sono acquistabili prodotti come Realme C35, Oppo A94, galaxy A03, Galaxy A52s, Nokia C20 e altri ancora. Il volantino è davvero ricchissimo di contenuti, per questo motivo consigliamo di aprire il prima possibile le pagine che trovate inserite sul sito ufficiale.