I prezzi attivati da Coop e Ipercoop sono davvero da pazzi, alcuni sconti del 70% permettono ai consumatori di risparmiare il più possibile, riuscendo difatti a spendere molto meno del previsto, anche nel momento in cui si dovesse acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Il rapporto qualità/prezzo pare essere assolutamente favorevole sulla maggior parte dei prodotti, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti sono assolutamente da completare in ogni negozio in Italia, senza avere la possibilità di aggiungere direttamente il sito ufficiale dell’azienda. I prodotti possono essere anche acquistati con rateizzazione senza interessi, da aggiungere direttamente al superamento dei 199 euro di spesa.

Coop e Ipercoop: quali sono i prezzi da cogliere subito al volo

Con il volantino attivato in questi giorni, gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone dalle prestazioni veramente eccellenti, stiamo parlando del bellissimo Apple iPhone 13, il cui prezzo finale di soli 839 euro, appare sin da subito adeguato alla recente commercializzazione, e sicuramente alla variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece saranno interessati a prodotti decisamente più economici, potranno pensare di acquistare Realme C25Y, ma anche un buonissimo TCL 20Y, disponibili entrambi ad una cifra non superiore ai 200 euro. I dettagli del volantino sono raccolti come al solito sul sito ufficiale, tutti i prodotti sono perfettamente acquistabili, come anticipato del resto, nei negozi fisici in Italia, le scorte, stando a quanto comunicato le scorte non dovrebbero essere limitate, e quindi dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza.