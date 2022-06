I nuovi prezzi lanciati da Comet sono assolutamente economici, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale arricchita da prodotti di alto livello, in vendita a cifre decisamente ridotte rispetto al listino del periodo.

Il rapporto qualità/prezzo pende verso il consumatore finale, in quanto ha la possibilità di accedere a dispositivi dalla qualità conclamata, riuscendo a pagarli cifre veramente molto più basse del normale. Questi sono inoltre distribuiti con garanzia di 24 mesi, affiancata dalla solita variante no brand che permette a tutti gli effetti di ricevere aggiornamenti molto più tempestivi.

Comet: offerte e grandi prezzi, tutti i dettagli del volantino

Occasioni a non finire vi attendono in questi giorni da Comet, il nuovo volantino mette a disposizione di tutti gli utenti alcune ottime offerte, anche legate al sistema operativo iOS. Tra le promozioni che tutti vorrebbero poter cogliere al volo, ad esempio troviamo iPhone 13, disponibile a 789 euro, senza dimenticarsi di Apple iPhone 13 pro, il cui prezzo finale di 1099 euro, lo rende sicuramente appetibile per gli amanti del genere.

Non mancano ovviamente riferimenti anche al mondo Android, quali possono essere legati a Galaxy S21 FE, disponibile a soli 480 euro, senza dimenticarsi di Redmi Note 10 Pro, della coppia Honor X7 e X8, oppure di Redmi 9C, Redmi Note 10 e Oppo A94. Tutte le offerte del volantino le trovate per comodità sul sito ufficiale, ove sono elencati i vari sconti a cui poter accedere.