Carrefour prova a seguire i principali rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, se non addirittura unica, all’interno della quale è possibile trovare un numero sempre crescente di offerte speciali.

I prezzi sono molto bassi, tutti si ritrovano ad acquistare prodotti economici dall’ottimo risparmio e dalle prestazioni elevate, con accessibilità garantita in ogni negozio in Italia, ma non direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Le condizioni di vendita non cambiano rispetto al passato, ciò sta a significare che sarà possibile acquistare con garanzia di 24 mesi, e completamente sbrandizzati.

Carrefour: tutti gli sconti dai prezzi più economici

Con il volantino di Carrefour gli utenti possono davvero pensare di spendere molto poco, anche nel momento in cui dovessero decidere di mettere mano al portafoglio per raggiungere lo smartwatch MC Plus, un prodotto che difficilmente molti di voi conosceranno, caratterizzato da alcune specifiche di alto livello, in grado di renderlo praticamente unico nel proprio genere. Questi viene difatti commercializzato a soli 17,90 euro, ma comunque in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti e pronti ad avere denaro da investire nei vari acquisti.

Leggendo la scheda tecnica ci stupiamo della presenza del sensore per la misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue, a cui aggiungere il display IPS LCD a colori completamente touchscreen, e tutte le classiche misurazioni su cui possiamo fare affidamento per prodotti di questo tipo.