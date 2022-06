Smartphone quasi gratis per tutti gli utenti da Bennet, arriva il volantino che ogni utente sperava effettivamente di vedere, con un risparmio ben superiore alle aspettative, e tantissimi sconti molto speciali su cui poter fare affidamento.

Correte subito in negozio per avere la certezza di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, proprio in questi giorni ogni utente ha la possibilità di spendere poco o niente sui vari acquisti effettuati, a prescindere dalla categoria merceologica, o dalla fascia di prezzo di appartenenza. Le ottime offerte comprendono anche la garanzia di 24 mesi, e la variante completamente no brand, in modo da essere sicuri di ricevere aggiornamenti tempestivi e non solo.

Scoprite in esclusiva assoluta le nuove offerte Amazon, avrete codici sconto Amazon gratis per riuscire a risparmiare, grazie al nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: che sconti assurdi, ecco quali sono i prezzi più bassi

Bennet continua a sorprendere ed a puntare fortissimo sul mondo Apple, proponendo al pubblico la possibilità di acquistare un eccellente iPhone 13, dietro il pagamento di un contributo non superiore ai 699 euro. La variante in vendita prevede 128GB di memoria interna, di conseguenza è una delle più complete e performanti del periodo.

Non mancano chiaramente ottime riduzioni legate al mondo Android, più precisamente annoveriamo soluzioni più economiche del calibro di Galaxy S20 FE, disponibile al prezzo finale di soli 299 euro, senza dimenticarsi di Galaxy A13 o anche di Galaxy A32, in vendita però a prezzi che non superano i 199 euro.

Per i dettagli dell’ottimo volantino, andate subito sul sito ufficiale di Bennet, troverete tutte le informazioni del caso.