Uno dei dispositivi sui quali Apple è attualmente a lavoro è un iPad 2022 low cost di nuova generazione. Il colosso di Cupertino rilascerà una versione aggiornata del suo iPad apportando modifiche interessanti alla scheda tecnica e, molto probabilmente, anche al suo design. La novità più interessante riguarderà comunque la presenza di una porta USB-C.

Apple pensa a un iPad 2022 economico: il primo con porta USB-C!

A riportare le informazioni sul prossimo iPad 2022 economico è 9to5Mac secondo il quale, Apple rilascerà il primo iPad economico con porta USB-C. La notizia arriva soltanto pochi giorni dopo la conclusione dell’accordo per il quale, entro il 2024, tutti i dispositivi dovranno adottare un caricabatterie universale così da limitare lo spreco di componenti e le spese superflue da parte degli acquirenti.

Il nuovo iPad 2022 non si limiterà ad accogliere delle novità dal punto di vista tecnico, anche il design potrebbe essere rivisto da Apple che, appunto, potrebbe avere intenzione di aumentare le dimensioni complessive del dispositivo dotandolo di un display da 10,5/10,9 pollici. Inoltre, l’adozione della nuova porta potrebbe indurre il colosso ad apportare ulteriori modifiche estetiche per rendere l’utilizzo del device quanto più pratico.

Non siamo ancora a conoscenza di quelli che saranno i dettagli o le principali caratteristiche del dispositivo Apple ma il leaker ritiene che assisteremo all’arrivo di un iPad che si distinguerà per la sua capacità di garantire delle ottime prestazioni, superiori del 30% rispetto all’ultima versione rilasciata e attualmente in commercio. Nessun dettaglio è emerso sul periodo nel quale sarà rilasciato l’iPad 2022 ma è probabile che il suo arrivo seguirà il debutto di iPhone 14 previsto per il mese di settembre.