Il social network WhatsApp sta puntando molto sui gruppi, e l’introduzione dei sondaggi e soprattutto il recente aumento del limite dei partecipanti a 512 è una testimonianza chiara.

Da grandi numeri, però, derivano grandi responsabilità. Per questa ragione, come emerge dalla versione 2.22.14.6 della beta per Android, il team di sviluppo sta lavorando all’introduzione di una funzionalità inedita che fornisce maggiore controllo agli amministratori dei gruppi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp introduce delle novità per i gruppi

Se con la possibilità di uscire dal gruppo “senza fare rumore” WhatsApp sta pensando ai gruppi visti dal lato dei partecipanti, con la novità di cui vi parliamo oggi invece si concentra sul ruolo degli amministratori. L’opzione scovata nell’ultima beta per Android si chiama “group membership approval” e, una volta abilitata dagli amministratori, consente loro di approvare manualmente ogni singolo ingresso nel gruppo ottenuto utilizzando un link di invito.

Per intervenire sull’opzione occorrerà agire all’interno delle impostazioni del gruppo. Attualmente comunque la novità è ancora in fase di sviluppo, e non sappiamo quindi quali siano le tempistiche dell’effettiva introduzione. Infine, c’è da segnalare che la versione 2.22.14.6 della beta di WhatsApp per Android introduce anche le sei emoji gender-neutral.

Per il momento, come avrete già capito parlando di Beta, si tratta di una versione non ancora disponibile a tutto il pubblico di WhatsApp, ma sicuramente non dovremo attendere molto prima che venga rilasciata la versione stabile. Sicuramente vi terremo informati nelle prossime settimane.