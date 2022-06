Unieuro raccoglie una campagna promozionale decisamente interessante, pensata per spingere i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, cercando in tutti i modi di risparmiare il più possibile, ma senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente sulla maggior parte degli acquisti effettuati, coloro che si avvicineranno alla corrente campagna promozionale, non devono fare altro che recarsi in uno dei tantissimi punti vendita in Italia, oppure collegarsi subito al sito ufficiale. in questo caso, lo ricordiamo, è prevista la consegna gratuita presso il domicilio, senza costi aggiuntivi, solo con una spesa superiore ai 49 euro.

Unieuro: le occasioni sono da urlo

La spesa da Unieuro è davvero ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti, anche smartphone di fascia alta, i quali permettono di godere di prestazioni più che adeguate alla situazione. Con il volantino corrente, infatti, è possibile pensare di acquistare uno degli innumerevoli dispositivi, ricevendo in cambio la fat bike a costo completamente azzerato, una bicicletta del valore di ben 279 euro, in omaggio.

Gli smartphone in promozione sono comunque tantissimi, partono dai top di gamma, come Oppo Find X5 a 999 euro, Galaxy S22 a 799 euro e Xiaomi 11T Pro a 629 euro, per scendere poi verso modelli più economici, come Motorola edge 30, redmi Note 11 Por o anche Galaxy A22. Non manca, lo ricordiamo, il bellissimo foldable di ultima generazione, stiamo parlando del Galaxy Z Flip3, il cui prezzo di listino non va oltre i 799 euro.