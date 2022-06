Smartphone radioattivi: fate attenzione, alcuni sono nemici della nostra salute

La tecnologia ha migliorato il nostro futuro, ma allo stesso tempo lo distruggerà. Prendiamo in esempio gli smartphone: questi ogni giorno ci permettono di rimanere in contatto con amici e cari, di scattare foto, video, utilizzare social, ascoltare musica e leggere notizie. Purtroppo però hanno anche dei contro, ovvero la pericolosità per via delle radiazioni. Va detto che non tutti i dispositivi ne emettono allo stesso modo, per questo scopriamo l’elenco dei peggiori smartphone radioattivi in commercio.

Smartphone radioattivi: non utilizzate questi dispositivi