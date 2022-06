Giovedì, Reddit ha annunciato l’acquisizione di Spell, una piattaforma che consente agli utenti di condurre esperimenti di machine learning (ML), a un prezzo che non è stato divulgato.

Serkan Piantino, un ex ingegnere di Facebook, ha fondato Spell nel 2016 con l’intenzione di sviluppare una soluzione di cloud computing che avrebbe consentito a chiunque di condurre esperimenti di machine learning ad alta intensità di risorse senza la necessità dell’hardware di fascia alta che sarebbe normalmente richiesto.

Reddit si prepara ad aggiornare la sua piattaforma

La ricerca della “più grande piattaforma possibile per chiunque desideri sviluppare software potente, affidabile e sicuro utilizzando Machine Learning e AI” è il modo in cui l’azienda descrive la sua missione come “la migliore piattaforma possibile per chiunque”.

Nel corso dell’acquisizione, Spell ha deciso di smettere di accettare nuovi clienti commerciali. Alcuni dei dipendenti del personale dell’azienda passeranno a Reddit, dove lavoreranno su progetti di apprendimento automatico che determineranno il modo in cui il sito Web personalizza i posizionamenti degli annunci e mantiene la sicurezza delle sue comunità.

Pali Bhat, chief product officer di Reddit, è stato citato nel comunicato dicendo che “Serkan e il suo team sono una scelta perfetta” e che l’azienda non vede l’ora di vedere come la loro esperienza e talento li aiuterà a rendere Reddit più semplice, più ricco e più rilevante.

Reddit afferma che l’acquisizione è in linea con l’obiettivo esistente dell’azienda, ovvero garantire che qualsiasi intelligenza artificiale (AI) sviluppata dall’azienda sia trasparente e non perpetui pregiudizi. La leadership di Spell ha definito Reddit un “posto unico” in un post sul blog e ha affermato che la loro azienda avrebbe fornito al social network una piattaforma “in grado di comprendere meglio i contenuti, le comunità e gli utenti”.