Dreame ha da poco presentato il suo nuovo robot aspirapolvere con funzione anche di lavapavimenti, il Dreamebot D 10 Plus. Inoltre, è dotato anche di una base per lo svuotamento automatico, un plus davvero comodo, per ridurre al minimo il tempo necessario per gestire la pulizia della casa.

Nella scatola:

Nella confezione c’è una base di ricarica in plastica bianca, il robot aspirapolvere e mop a forma di disco, una spazzola laterale, un sacchetto per l’aspirapolvere autopulente da 2,5 l di scorta, un cavo con spina integrata, una serbatoio dell’acqua da 145 ml con un panno in tessuto allegato, una scheda di avvio rapido e un manuale.

La prima cosa che noterete è la dimensione della base di ricarica, che è 40 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 40 cm di profondità una volta che il robot aspirapolvere si aggancia, è un oggetto sostanziale che richiede il posizionamento di circa 50 cm di distanza da un muro adiacente, il che potrebbe essere complicato nelle case in cui le prese di corrente si raggruppano negli angoli della stanza.

La base ha un coperchio sollevabile sulla parte superiore per accedere al sacchetto autopulente. Il cavo di ricarica si inserisce nella parte posteriore, con un comodo supporto per bobine per riordinare il cavo tra la base e la presa di corrente scelta.

Il robot aspirapolvere è un dispositivo di forma circolare, rivestito di plastica bianca, del diametro di 35 cm con una altezza di circa 6 cm. Sulla parte superiore troviamo un sensore di distanza laser e due pulsanti: uno per l’accensione e per iniziare la pulizia e l’altro per agganciare o avviare la pulizia spot.

Assemblaggio e configurazione:

Innanzitutto, è necessario posizionare la base di ricarica. Dovete pensare attentamente a dove metterlo, perché una volta che è sul pavimento e avete generato una mappa veloce, non potete spostarlo da qualche altra parte: il robot si perderà cercando di ritornare ad essa.

Se volete spostare la base, dovete generare una nuova mappa tramite l’opzione di gestione della mappa. Questo vi dà anche la possibilità di spostare il robot su un altro piano della casa e creare una mappa veloce per pulire a quel livello. In questo scenario, il robot torna al punto in cui ha originariamente iniziato la mappa dopo aver terminato la pulizia.

Dopo aver posizionato la base, bisognerà rimuovere le strisce protettive del robot, installare la spazzola laterale su di esso e collegare la base a una presa di corrente e iniziare a caricare.

Tenete presente che dovete collegare saldamente il cavo alla base e accendere il robot affinché inizi a caricarsi. È qui che sperimenterete la prima notifica vocale – “Il robot inizia a caricarsi” – perché, sì, questo Dreamebot parla. Ci sono volute circa due ore prima che il robot si caricasse completamente fuori dalla scatola.

A questo punto, iniziate l’attività di rendere smart il robot scaricando l’app Mi Home o Xiaomi Home per Apple o Android. C’è una scorciatoia sotto forma di codice QR sotto la copertura ribaltabile del robot, oppure potete cercarlo nel vostro app store. Dopo aver scaricato e installato l’app, dovrete creare un profilo, che alcune persone attente ai dati potrebbero trovare invadente.

Quindi, associate il vostro robot all’app scansionando il codice QR che si trova sotto al coperchio del dispositivo, quindi connettete il ​​robot al vostro Wi-Fi.

Se siete abbastanza a vostro agio con l’associazione degli apparecchi al telefono, niente di tutto ciò vi disturberà, ma se non siste esperti di tecnologia da remoto, potreste trovare frustrante il processo.

Creazione della mappa veloce:

Una volta configurata, l’app vi chiederà se desiserate creare una mappa veloce. In tal caso, il robot percorrerà un intero piano della vostra casa e scansionerà le varie stanze, utilizzando la navigazione LiDAR e un algoritmo SLAM avanzato, per creare una mappa di navigazione 2D nell’app. Lo utilizzerete quindi per impostare sequenze e programmi di pulizia.

La mappa ricreata è stata impressionante. Il nostro robot ha superato due soglie con un aumento del gradino verticale di 2,5 cm tra i livelli del pavimento, anche se abbiamo scoperto che non poteva far fronte a un gradino più alto di questo. Ha suddiviso un intero piano terra in sette stanze, il che è stato estremamente accurato e ha mappato con precisione i mobili statici.

Potete modificare questa mappa tramite l’impostazione di gestione della mappa: unione, divisione e denominazione delle stanze. Potete anche impostare zone vietate per la pulizia e designare “muri virtuali” che il robot non attraverserà.

Da questa mappa, potete quindi impostare il robot per pulire, lavare o contemporaneamente pulire e lavare singole stanze, un insieme di stanze in una sequenza particolare, l’intera area della mappa o una zona specifica in una stanza. Potete anche personalizzare la pulizia per personalizzare le impostazioni di aspirazione o lavaggio per determinate stanze.

Modalità d’aspirazione:

Abbiamo iniziato i nostri test con una pulizia specifica della stanza. Basta scegliere la stanza sulla mappa nell’app e premere via e poi potete monitorare i progressi del robot in tempo reale.

L’app mostra l’area di una stanza (in mq), il tempo impiegato per aspirare e lo stato della batteria del robot.

Nel nostro test, ha aspirato bene, è tornato facilmente alla base di ricarica e quindi si è svuotato automaticamente nella base, il che, attenzione, è un rumore piuttosto forte, che ricorda cinque secondi di un aereo leggero in decollo.

La pulizia stessa è stata un processo silenzioso e discreto, anche se il robot ha fallito il nostro test della farina in una stanza, con un’impostazione di aspirazione standard; ha perso una striscia di 1 cm ma ha aspirato il resto.

La pulizia di tutte le zone è un’opzione utile. Una pulizia di circa 50 m2 ha richiesto 60 minuti e si è comportato molto bene anche su moquette. A un certo punto, un nastro di tessuto è rimasto intrappolato nella spazzola principale, ma dopo una rimozione manuale, il robot si è ripreso normalmente.

Abbiamo scoperto che le posizioni delle porte potrebbero confondere il robot se fossero meno socchiuse di quanto non fossero al momento della mappa veloce.

Ci sono quattro modalità di aspirazione: silenziosa, standard, alta potenza e turbo. Dreame afferma che il robot ha un’aspirazione di 4.000 Pa alla sua potenza massima.

Dopo diversi test di aspirazione, abbiamo ispezionato la cartuccia dello sporco all’interno del robot per trovarla completamente vuota e il sacchetto dell’aspirapolvere all’interno della base di ricarica, aveva una notevole quantità di sporco e capelli al suo interno, quindi la funzione di svuotamento automatico funziona bene.

Dreame suggerisce che il sacchetto da 2,5 litri può essere sostituito fino a otto volte l’anno o ogni 45 giorni, ma questo ovviamente può dipendere soltanto dal vostro utilizzo, è un parametro troppo soggettivo.

Modalità di lavaggio:

Per pulire, tutto ciò che dovete fare è risciacquare il panno, strizzarlo e collegarlo al serbatoio dell’acqua, riempire il serbatoio dell’acqua con acqua e installarlo nel robot. Riconoscerà che l’avete installato dopo un secondo o due e dirà: “Il serbatoio dell’acqua è stato installato”. Questo quindi si collegherà alle impostazioni di pulizia sull’app automaticamente.

Nono viene specificato se usare acqua fredda o calda, ma non potete usare detersivo, quindi se volete un robot che insaponi i vostri pavimenti, dovete cercare altrove.

Proprio come le impostazioni dell’aspirapolvere, potete scegliere dove volete pulire tramite l’app. Ci sono anche due scelte di movimento: lavaggio quotidiano o lavaggio profondo, che è un intenso schema a zigzag.

Ci sono tre impostazioni dell’acqua: bassa, media o alta. Abbiamo iniziato con la media e abbiamo scoperto che l’effetto era come spolverare con un panno umido.

Abbiamo scoperto che l’uso di questa impostazione, su piastrelle lucide, le ha ravvivate magnificamente e non c’erano segni d’acqua o odori strani. Inoltre, il panno si è asciugato molto rapidamente.

L’alto livello dell’acqua è più simile a un tradizionale effetto spray mop e impiega più tempo per asciugarsi. Abbiamo eseguito un test del succo versato su questa impostazione e l’ha superato, anche se c’era un segno leggero e diluito sulla piastrella adiacente, ma come diciamo sempre, per le macchie serve un mocio tradizionale mosso a braccio.

La pulizia è silenziosa – non si nota alcun rumore se ci si trova in una stanza accanto – e impiega una velocità simile alla modalità d’aspirazione. Tuttavia, nessuna di queste impostazioni di pulizia affronterà un pavimento con sporco radicato che richiede una buona pulizia manuale.

Semplicemente non otterrete tutti i vantaggi di questo elettrodomestico se avete una casa in cui giocattoli, scarpe, scatole o prolunghe si materializzano abitualmente sui vostri pavimenti e rimangono lì per un periodo di tempo indeterminato. Allo stesso modo, non rimuoverà anni di sporcizia dalle piastrelle, non farà tornare i vecchi tappeti come nuovi o riporterà un vecchio tappeto al suo antico splendore. Per queste situazioni esistono altri tipi di elettrodomestici smart.

Tuttavia, Dreamebot D10 Plus manterrà la pulizia generale a un livello ragionevole, semplicemente perché questi robot aspirapolvere, rendono molto facile aspirare e pulire quotidianamente. Tutto quello che dovete fare è aprire l’app, scegliere il robot, scegliere le stanze e premere vai.

Caratteristiche extra:

Il Dreamebot ha anche una varietà di altre impostazioni. È possibile attivare il potenziamento del tappeto, che consente al robot di utilizzare automaticamente la massima aspirazione se riconosce il tappeto. C’è anche un blocco bambini e un’impostazione “non disturbare”, che impedisce la ripresa della pulizia o lo svuotamento automatico del robot durante un determinato periodo.

Attraverso la gestione delle mappe, potete anche generare mappe per altri piani della vostra casa. Queste mappe vengono memorizzate nell’app e voi scegliete semplicemente quella con cui desiderate lavorare.

Potete anche collegare l’app ad Alexa o all’Assistente di Google se desiderate utilizzare i comandi ad attivazione vocale.

Conclusioni e prezzo:

Il paradosso dei robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti è che per ottenere il meglio da loro, la vostra casa deve essere abbastanza pulita e ordinata in primo luogo. Dovete assicurarvi che i vostri pavimenti siano il più possibile privi di ostacoli, che tutti i cavi siano sistemati e che ci siano percorsi praticabili da una stanza all’altra.

E questo è il caso del Dreamebot D10 Plus. Grazie alla sua tecnologia di svuotamento automatico, è un dispositivo che vi toglierà la pulizia quotidiana dalle mani, ma solo dopo aver organizzato la vostra casa.

Se avete una casa ordinata, il D10 Plus è davvero un’ottima scelta per le vostre esigenze domestiche. Avrete pavimenti freschi ogni giorno senza sforzo.

Dreamebot D10 Plus è stato presentato con un prezzo di lancio di 399,99 € e lo potete acquistare direttamente dal loro sito ufficiale, cliccando qui. Inoltre, per i primi 150 ordini sul sito Dreame, verranno regalati kit accessori e sacchetti di ricambio.