Peugeot entrerà nel segmento coupé-SUV con il lancio della nuovissima 408. L’azienda francese ha due nuove immagini teaser che mostrano in anteprima il nuovo prodotto, che vedrà il debutto completo e ufficiale il 22 giugno di quest’anno.

È importante notare che la 408 in arrivo a fine mese è un prodotto completamente diverso rispetto alla berlina presentata recentemente da Peugeot per il mercato cinese.

È un po’ difficile descrivere la forma della nuova 408 poiché non abbiamo ancora visto il design finale, ma Peugeot afferma che è “una berlina fastback dinamica con una carrozzeria rialzata e ruote grandi“. La nostra scommessa è che il nuovo modello sembrerà simile alla Citroen C5 X, ad esempio, anche se ha lo stile tipico di un prodotto Peugeot.

Tuttavia, la 408 sarà posizionata in un segmento al di sotto del suo concorrente francese poiché sarà basata sulla Peugeot 308, che condivide le basi con la nuova Opel Astra.

In preparazione al lancio del nuovo veicolo, la Peugeot 408 è attualmente sottoposta a test di pre-produzione e ha già percorso più di un milione di chilometri in tutte le condizioni immaginabili. La casa automobilistica afferma che i percorsi di prova sono così duri che ogni chilometro percorso in queste condizioni equivale a diverse dozzine di chilometri nell’uso quotidiano regolare. In definitiva, Peugeot vuole assicurarsi che la qualità costruttiva del 408 sia intransigente sin dalle prime unità assemblate.

Motore e caratteristiche

“Il nostro obiettivo è l’eccellenza. Non stiamo solo lavorando per testare la qualità tecnica di base della nuova Peugeot 408, ma anche le prestazioni dei suoi clienti, ovvero qualsiasi situazione che i suoi utenti possano incontrare“, spiega Emmanuel Lafaury, project manager della Peugeot 408. “Per ogni prova esageriamo i vincoli, su strada così come nei laboratori e sui banchi prova”.

Si sa del motore che sarà usato nella nuova 408, sebbene le due immagini teaser abbiano mostrato alcune sigle con l’abbreviazione PHEV. Ovviamente, questo significa che sarà disponibile un propulsore ibrido plug-in e forse sarà identico al sistema PHEV della 308. Tutto sarà rivelato il 22 giugno quando la 408 sarà ufficiale. Il nuovo modello sarà venduto anche come 408X in Cina.