HTC è quasi pronta a tornare in pista e inserirsi nuovamente nel mercato degli smartphone con un nuovo dispositivo da abbinare al suo metaverso, Viverse. L’azienda aveva già affermato di essere a lavoro su uno o più dispositivi da rilasciare entro l’anno, dichiarando che il lancio sarebbe potuto avvenire entro il mese di aprile. A causa di alcuni ritardi la presentazione del nuovo, o dei nuovi, smartphone non è avvenuta ma giugno sembra essere il mese scelto da HTC per procedere con il lancio ufficiale.

Smartphone HTC: l’azienda lancerà il suo dispositivo il 28 giugno!

Login Future. Questo il nome dell’evento organizzato da HTC, che si terrà tra soli pochi giorni: il 28 giugno.

Nuovi smartphone saranno presentati dall’azienda, che tenterà così di farsi spazio in un settore che ormai da diverso tempo non la vede protagonista. I dubbi sulla riuscita dell’intento restano numerosi ma HTC potrebbe aver giocato bene le sue carte puntando tutto su una delle tecnologie più discusse degli ultimi tempi. L’azienda, infatti, ha affermato di voler rilasciare dei dispositivi dotati di particolari funzionalità per la realtà virtuale e aumentata. Gli smartphone, quindi, saranno associati a Viverse, il metaverso HTC.

La distanza che ci separa dall’evento di lancio è decisamente poca ed è curiosa la totale assenza di anticipazioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche dei dispositivi. In queste settimane non è emerso nessun dettaglio in merito al design degli smartphone né si hanno informazioni sulla scheda tecnica. L’unico particolare trapelato, seppur ancora incerto, riguarda la presenza di un supporto alla ricarica wireless a 15W.