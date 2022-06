Expert rinnova la propria campagna promozionale con il lancio di un volantino veramente molto interessante, arricchito con prezzi economici ed alla portata di tutti i consumatori, ma sopratutto un risparmio che supera di gran lunga le aspettative.

Il risparmio è proprio il punto di forza dell’eccellente soluzione che al giorno d’oggi gli utenti possono scoprire nei punti vendita dell’azienda, o comunque direttamente online sul sito ufficiale. L’unico appunto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sono da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Expert: offerte a più non posso, ecco gli sconti

Offerte da non credere attendono gli utenti nel volantino Expert attivato in questi giorni, i prezzi sono molto più bassi del normale, e riescono a coinvolgere anche alcuni top di gamma del calibro di Apple iPhone 13 Pro Max, in vendita alla modica cifra di soli 1349 euro, passando anche per modelli altrettanto interessanti, ma con sistema operativo Android.

Tra questi annoveriamo Galaxy S21 FE, il cui prezzo si aggira sui 499 euro, oppure il bellissimo Galaxy Z Flip3, il foldable che non ti aspetti, il prodotto che tutti vorrebbero acquistare, in vendita finalmente a soli 749 euro, ed in grado di promettere prestazioni assolutamente perfette. Le alternative del volantino non terminano qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna, senza comunque distogliere lo sguardo dagli ottimi prezzi, ricordatevi di aprire il sito ufficiale, dove troverete ogni singolo dettaglio.