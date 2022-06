WhatsApp da tempo sta rinnovando costantemente la sua piattaforma ed i suoi servizi per la messaggistica. Solo negli ultimi giorni, gli sviluppatori hanno messo a punto una serie di novità molto interessanti, tra la proposta di un nuovo sistema per le videochiamate e l’introduzione delle reaction per i messaggi.

La presenza di queste novità ha spinto gli sviluppatori di WhatsApp ad ampliare ancora di più le funzioni della chat. Dopo le numerose richieste del pubblico, i tecnici hanno finalmente accolto una proposta di aggiornamento.

WhatsApp, la possibilità di modificare i propri messaggi

A breve gli utenti che sono iscritti su WhatsApp avranno la possibilità dl modificare i messaggi già inviati sulla piattaforma. Gli iscritti sulla piattaforma, una volta inviato un messaggio in una chat singola o in un gruppo, potranno cambiare il contenuto del testo senza cancellare lo stesso e procedere con una nuova scrittura.

Il rilascio di questo aggiornamento può essere considerato speculare alla già presente funzione per la cancellazione dei messaggi. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di garantire agli utenti le migliori possibilità per evitare errori di forma ed evitare incomprensioni attraverso la chat.

Come per la cancellazione dei messaggi, anche in questo caso gli utenti non potranno recuperare il messaggio iniziale. I destinatari riceveranno solo una notifica relativa all’avvenuto cambiamento del testo.

Non si conoscono ancora con precisione le tempistiche circa quest’aggiornamento di WhatsApp. Per ora gli sviluppatori stanno lavorando al tool sulle diverse versioni beta dell’app di messaggistica. E’ plausibile però che tale scenario diventi realtà già entro l’estate sia su iPhone che su smartphone Android di ultima generazione.