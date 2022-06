Unieuro propone una nuovissima campagna promozionale pensata appositamente per invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, senza obblighi particolari in termini di spesa finale da sostenere, e prestazioni offerte.

La soluzione che troverete descritta nel dettaglio nel nostro articolo, risulta essere attiva solamente nei negozi fisici e sul sito ufficiale, in modo da essere sicuri di poter accedere ad ogni sconto, anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria, ed avendo la certezza di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, al solo superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: questi sono gli sconti più interessanti

Correte subito in negozio da Unieuro per approfittare di una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, i prezzi sono convenienti ed alla portata di tutti gli utenti, il risparmio è assicurato grazie anche alla presenza di un regalo assolutamente gradito ed esclusivo, con la possibilità di ricevere a costo zero la fat bike, un prodotto del valore commerciale di ben 279 euro.

Gli smartphone effettivamente in promozione sono davvero tantissimi, si spazia dal più costoso Oppo Find X5, disponibile a 999 euro, passando per Galaxy Z Flip3, in vendita a 799 euro, oppure Galaxy S22 (allo stesso prezzo), per finire con Xiaomi 11T Pro, proposto a 629 euro. Gli utenti interessati a modelli più economici, potranno pensare di acquistare ad esempio Redmi Note 11 Pro, Motorola Edge 30 e Galaxy A22, tutti a prezzi concorrenziali. Se volete ogni altra informazione in merito, collegatevi subito a questo indirizzo.