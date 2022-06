L’attesa per il finale di stagione di Stranger Things 4 sta ormai per finire, il primo Luglio di quest’anno arriverà infatti la seconda parte della quarta season super attesa da tutti e Netflix ovviamente sa come tenere ben elevato l’hype, la seconda parte per chi non lo sapesse sarà composta si da solo due episodi, l’ottavo però durerà un’ora e 25 minuti mentre il nono ben 2 ore e venti minuti, per un finale di quasi quattro ore di durata fatto per dare la degna conclusione ad una stagione che ha lasciato tutti sbalorditi per intensità e qualità.

Visto dunque l’esordio dell’ultima parte ormai imminente, mancano infatti quindici giorni, Netflix ha pensato bene di pubblicare alcuni istantanee che mostrano appunto gli ultimi due episodi, nulla di troppo esplicito, si riesce a elaborare ben poco di quello che accadrà a fine contenuto, ma abbastanza da caricare gli animi dei fan che non vedono l’ora di consumare gli ultimi due episodi.

Le immagini pubblicate da Netflix

Le immagini come potete ben vedere mostrato dei contesti già ben avviati nel corso della season, segno che dunque il tutto andrà avanti e si evolverà sui binari già preimpostati, i quali probabilmente convergeranno verso un’unica fermata come abbiamo già visto nelle scorse stagioni.

Non rimane dunque che attendere il primo Luglio, quando Netflix rilascerà sulla propria piattaforma gli ultimi due episodi, abbondantemente paragonabili a due piccoli film vista la loro durata che però certamente farà felici i fan, ricordiamo che ogni episodio è costato la bellezza di 30 milioni di dollari.