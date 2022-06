Uno dei maggiori problemi che affligge costantemente la community di Android è senza alcun dubbio costituito di malwares, i piccoli software dannosi infatti, pullulano ovunque nel web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile, l’obbiettivo è molto semplice ma anche molto fruttuoso, si parla infatti dei dati sensibili degli utenti, password e codici di carte di crediti, nulla sfugge al vaglio dei trojan.

Questi software per distribuirsi sfruttano come vettori delle banali app di servizio che, spacciate come legittime, finiscono con l’essere installate all’interno di una moltitudine di dispositivi, iniziando poi la loro opera di data breaching, inviano infatti tutta la refurtiva al loro creatore che poi la potrà comodamente esaminare in un secondo momento.

Onde evitare questo tipo di pericoli il migliore comportamento è quello di scaricare app solo ed unicamente dal Play Store di Google.

App da disinstallare