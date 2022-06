Dopo l’apparizione di qualche giorno fa per il mercato sudamericano, Motorola Moto G62 5G e Motorola Moto G42 sono ufficiali anche in Italia.

I due nuovi smartphone Android di fascia media sono pensati per l’intrattenimento grazie ai display MaxVision, all’esperienza sonora del Dolby Atmos e alle funzionalità avanzate della fotocamera, il tutto condito da generose batterie da 5000 mAh. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Motorola Moto G62 5G e Motorola Moto G42 ufficiali in Italia

Motorola Moto G62 5G si distingue soprattutto per la presenza della connettività di quinta generazione con processore Qualcomm Snapdragon 480+ e per il display IPS MaxVision da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+. Quest’ultimo offre un refresh rate fino a 120 Hz, per visualizzare i contenuti in modo fluido, e un aspect ratio di 20:9 pensato per facilitare la lettura e la navigazione.

Grazie agli altoparlanti stereo e all’audio spaziale Dolby Atmos, è possibile immergersi completamente nell’intrattenimento e godersi film, musica e non solo. Il comparto fotografico del nuovo smartphone Motorola offre un sensore principale da 50 MP per scatti anche in condizioni difficili, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP per le foto a campo allargato e da uno Macro Vision da 2 MP per gli scatti ravvicinati e i ritratti.

Motorola Moto G42 ha il display AMOLED da 6,4 pollici tra i suoi punti di forza, che offre una risoluzione Full-HD+. Lo smartphone mette a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna. Grazie all’efficienza energetica del chipset e alla generosa batteria da 5000 mAh non sarà certamente un problema arrivare a sera senza preoccupazioni.

A livello fotografico troviamo anche su Moto G42 una tripla fotocamera posteriore e una singola anteriore da 16 megapixel. Il sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel assicura scatti nitidi e vivaci anche nelle condizioni di luce difficili, mentre l’obiettivo grandangolare si spinge fino a 118° e permette di inserire nell’inquadratura un numero di pixel 4 volte superiore rispetto a quello standard da 78.

Motorola Moto G62 5G sarà disponibile nelle prossime settimane nelle colorazioni Midnight Gray e Frosted Blue al prezzo consigliato di 299,90 euro per la variante 4-128 GB. Motorola Moto G42 sarà anch’esso disponibile nelle prossime settimane, ma al prezzo consigliato di 259,90 euro per la variante 4-128 GB.